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Близько 20 тис. жінок на сьогодні в українському війську проходять службу – І.Геращенко

Близько 20 тис. жінок на сьогодні в українському війську проходять службу – І.Геращенко

Київ • УНН

 • 6951 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На сьогодні проходять службу у Збройних силах України 19892 жінки. Про це сказала перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час дебатів у Радбезі ООН, передає УНН з посиланням на сторінку І.Геращенко у Facebook.

"Агресія проти України сприяла не лише активізації участі жінок в миротворчих процесах, але й більш активному залученню жінок до служби в армії. Багато жінок добровільно уклали контракт задля захисту Батьківщини. Наразі у Збройних Силах України проходять службу 19892 жінки (2458 офіцерів, 17044 сержантів та солдатів). Із них – 266 були мобілізовані до лав Збройних Сил", - наголосила І.Геращенко.

Вона також зазначила, що протягом цього року було вжито низку спеціальних заходів для інтеграції гендерної проблематики в реформи, що проводяться в секторі безпеки.

Нагадаємо, як повідомила І.Геращенко, протягом двох останніх років на Донбасі загинуло 495 українських жінок.

Українські Національні Новини

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