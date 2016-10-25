Около 20 тыс. женщин сегодня в украинской армии проходят службу - И.Геращенко

"Агрессия против Украины способствовала не только активизации участия женщин в миротворческих процессах, но и более активному привлечению женщин к службе в армии. Многие женщины добровольно заключили контракт для защиты Родины. Сейчас в Вооруженных Силах Украины проходят службу 19892 женщины (2458 офицеров, 17044 сержантов и солдат). Из них - 266 были мобилизованы в ряды Вооруженных Сил ", - отметила И. Геращенко.

Она также отметила, что в течение этого года был принят ряд специальных мер для интеграции гендерной проблематики в реформы, проводимые в секторе безопасности.

Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.