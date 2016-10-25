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15 марта, 19:03 • 115657 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167945 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138783 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131175 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113318 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105790 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101676 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Около 20 тыс. женщин сегодня в украинской армии проходят службу - И.Геращенко

Около 20 тыс. женщин сегодня в украинской армии проходят службу - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 6950 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. На сегодня проходят службу в Вооруженных силах Украины 19892 женщины. Об этом сказала первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко во время дебатов в Совбезе ООН, передает УНН со ссылкой на страницу И.Геращенко в Facebook.

"Агрессия против Украины способствовала не только активизации участия женщин в миротворческих процессах, но и более активному привлечению женщин к службе в армии. Многие женщины добровольно заключили контракт для защиты Родины. Сейчас в Вооруженных Силах Украины проходят службу 19892 женщины (2458 офицеров, 17044 сержантов и солдат). Из них - 266 были мобилизованы в ряды Вооруженных Сил ", - отметила И. Геращенко.

Она также отметила, что в течение этого года был принят ряд специальных мер для интеграции гендерной проблематики в реформы, проводимые в секторе безопасности.

Напомним, как сообщила И.Геращенко, в течение двух последних лет на Донбассе погибли 495 украинских женщин.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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