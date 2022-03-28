Близько 100 культурних інституцій відправили російську культуру в бан - Ткаченко

Цитата

"Близько 100 культурних інституцій відправили російську культуру в бан. Не стомлююсь дякувати міжнародній культурній спільноті за безпрецедентну підтримку!" - написав Ткаченко.

За його словами, найбільші музеї світу, музичні та кінофестивалі, провідні театри та авторитетні аукціони вже з нами.

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