Около 100 культурных институтов отправили русскую культуру в бан - Ткаченко

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"Около 100 культурных институтов отправили русскую культуру в бан. Не устаю благодарить международное культурное сообщество за беспрецедентную поддержку!" - написал Ткаченко.

По его словам, крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы уже с нами.

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