Около 100 культурных институтов отправили русскую культуру в бан - Ткаченко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Около 100 культурных институтов отправили русскую культуру в бан. Об этом сообщил в Telegram министр культуры Украины Александр Ткаченко, передает УНН.
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"Около 100 культурных институтов отправили русскую культуру в бан. Не устаю благодарить международное культурное сообщество за беспрецедентную поддержку!" - написал Ткаченко.
По его словам, крупнейшие музеи мира, музыкальные и кинофестивали, ведущие театры и авторитетные аукционы уже с нами.
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