Близько 10 тисяч бігунів нестимуть Олімпійський вогонь напередодні Ігор-2024
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Організатори Олімпійських ігор у Парижі оголосили, що напередодні Олімпійських ігор-2024 року 10 000 факелоносців нестимуть Олімпійський вогонь приблизно через 60 департаментів Франції, повідомляє AFP, передає УНН.
Деталі
Після того, як вогонь буде запалено під час традиційної церемонії в Олімпії, Греція, він прибуде морем до Марселя на борту судна Belem 8 травня.
Звідти він помандрує Францією на церемонію відкриття Олімпіади в столиці 26 липня.
Нововведенням цього разу є «колективні естафети», які можуть складатися групами до 24 осіб, один із яких несе факел.
Буде 3000 колективних та 7000 індивідуальних факелоносців, серед яких однакова кількість чоловіків і жінок віком від 15 років.
Кожен факелоносець протягом приблизно 4 хвилин несе вогонь на відстань 200 метрів.
Організатори заявили, що навколо вогню буде «мандрівна бульбашка» безпеки, яку забезпечуватимуть французькі жандарми, поліція та місцеві сили безпеки.
Естафета паралімпійського вогню, яка прибуде до Парижа 28 серпня на відкриття Паралімпійських ігор, братиме участь 1000 факелоносців і буде коротшою.
Доповнення
Були припущення, що олімпійський вогонь буде встановлено на Ейфелевій вежі, але президент оргкомітету Тоні Естанге заявив на пресконференції, що остаточне місце призначення ще не визначено.