Около 10 тысяч бегунов будут нести Олимпийский огонь накануне Игр-2024

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Организаторы Олимпийских игр в Париже объявили, что накануне Олимпийских игр-2024 года 10 000 факелоносцев будут нести Олимпийский огонь примерно через 60 департаментов Франции, сообщает AFP, передает УНН.

Детали 

После того, как огонь будет зажжен во время традиционной церемонии в Олимпии, Греция, он прибудет морем в Марсель на борту судна Belem 8 мая. 

Оттуда он отправится по Франции на церемонию открытия Олимпиады в столице 26 июля.

Нововведением этого раза являются «коллективные эстафеты», которые могут состоять группами до 24 человек, один из которых несет факел. 

Будет 3000 коллективных и 7000 индивидуальных факелоносцев, среди которых одинаковое количество мужчин и женщин в возрасте от 15 лет. 

Каждый факелоносец в течение примерно 4 минут несет огонь на расстояние 200 метров. 

Организаторы заявили, что вокруг огня будет «странствующий пузырь» безопасности, который будут обеспечивать французские жандармы, полиция и местные силы безопасности.

Эстафета паралимпийского огня, которая прибудет в Париж 28 августа на открытие Паралимпийских игр, будет состоять из 1000 факелоносцев и будет короче.

Дополнение 

Были предположения, что олимпийский огонь будет установлен на Эйфелевой башне, но президент оргкомитета Тони Эстанге заявил на пресс-конференции, что окончательное место назначения ещё не определено.









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