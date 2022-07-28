Блінкен уперше поговорить із Лавровим після російського вторгнення в Україну

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Перший дипломат США заявив у середу, що очікує дзвінка зі своїм російським колегою цього тижня, щоб обговорити «суттєву пропозицію», щоб спробувати звільнити двох неправомірно затриманих американців — Пола Велана та Брітні Ґрінер.

Він також планує обговорити нещодавно підписану угоду про транзит українського зерна через Чорне море.

Виступаючи на пресконференції в Держдепартаменті, Блінкен заявив, що не буде вести переговори про Україну під час телефонної розмови з Лавровим, повторивши, що вони "не будуть обговорювати Україну без України".

Нагадаємо

Наразі Сергій Лавров відвідує країни Африки.