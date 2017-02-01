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БК "Кривбас" знявся із чемпіонату України з баскетболу

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Криворізький “Кривбас” припинив виступи в Суперлізі Парі-Матч. Лист з повідомленням про це надійшов до ФБУ від клубу, передає УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Четверта команда турніру, яка мала в активі 16 перемог при 6 поразках не зможе продовжити виступи. Окрім того, команда “Кривбасу” відмовилася від участі і в дивізіоні Б Вищої ліги.

“Згідно Офіційним Правилам баскетболу, ст. 20.2.2, 20.2.3, D.4.2, результати всіх матчів, зіграних командами БК „Кривбас“ в Суперлізі та Вищій лізі, анулюються, а у FreezeOil Кубку України до Фіналу чотирьох вийшла „БІПА“ (Одеса)”, — йдеться у повідомленні на сторінці ФБУ.

Додамо, що у змаганнях продовжать участь десять команд.

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