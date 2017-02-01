БК "Кривбасс" снялся с чемпионата Украины по баскетболу

Четвертая команда турнира, которая имела в активе 16 побед при 6 поражениях не сможет продолжить выступления. Кроме того, команда "Кривбасса" отказалась от участия и в дивизионе Б Высшей лиги.

"Согласно Официальным Правилам баскетбола, ст. 20.2.2, 20.2.3, D.4.2, результаты всех матчей, сыгранных командами БК "Кривбасс" в Суперлиге и Высшей лиге, аннулируются, а в FreezeOil Кубке Украины в Финал четырех вышла "БИПА" (Одесса) ", - говорится в сообщении на странице ФБУ.

Добавим, что в соревнованиях продолжат участие десять команд.