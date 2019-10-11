БК "Хімік" здобув перемогу у матчі фіналістів попереднього ЧУ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. У центральному протистоянні дня чемпіонату України з баскетболу Суперліга в юному "Хімік" приймав "Київ-Баскет", передає кореспондент УНН.
З перших хвилин матчу кияни захопили лідерство на табло, але "Хімік" був поблизу, а наприкінці половини гри вирівняв цифри на табло – 46:46. Наступна половина почалася із забитих м'ячів легіонерів столичного клубу – Едвіна, Шеперда та Хілла. Проте це не допомогло киянам відірватися вперед.
Натомість господарі зуміли вийти вперед на 6-8 очок та втримали позитивний результат – 92:87.
У переможців 20 балів здобув Салліван, 19 Угба, 16 Ковальов. За столичних баскетболістів 22 приніс Едвін, по 17 Петров та Хілл.
Зауважимо, що це перша поразка "Київ-Баскета" в поточній регулярці, а "Хімік" продовжує серію домашніх перемог на старті сезону.
Додамо також, "Хімік" у фіналі Суперліги попереднього сезону також переміг "Київ-Баскет".