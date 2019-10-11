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БК "Химик" одержал победу в матче финалистов предыдущего ЧУ

Киев • УНН

 • 12019 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. В центральном противостоянии дня чемпионата Украины по баскетболу Суперлига в юном "Химик" принимал "Киев-Баскет", передает корреспондент УНН.

БК "Химик" одержал победу в матче финалистов предыдущего ЧУ

С первых минут матча киевляне захватили лидерство на табло, но "Химик" был поблизости, а в конце половины игры выровнял цифры на табло - 46:46. Следующая половина началась с забитых мячей легионеров столичного клуба - Эдвина, Шеперда и Хилла. Однако это не помогло киевлянам оторваться вперед.

Зато хозяева сумели выйти вперед на 6-8 очков и удержали положительный результат - 92:87.

У победителей 20 баллов получил Салливан, 19 Угба, 16 Ковалев. По столичных баскетболистов 22 принес Эдвин, по 17 Петров и Хилл.

Заметим, что это первое поражение "Киев-Баскет" в текущей регулярке, а "Химик" продолжает серию домашних побед на старте сезона.

Добавим также, "Химик" в финале Суперлиги прошлого сезона также победил "Киев-Баскет".

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