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БК "Черкаські Мавпи" уклав угоду з американським центровим Д.Харрісом

БК "Черкаські Мавпи" уклав угоду з американським центровим Д.Харрісом

Київ • УНН

 • 8449 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. “Черкаські Мавпи” уклали угоду з легіонером американцем Дамонтре Харрісом. Про це інформує прес-служба клубу з Черкас, передає УНН.

У Європу Д.Харріс переїхав минулого сезону. Першою європейською командою центрового був польський “Туров”. У шести матчах Єврокубку він здобував 9,2 очок, 7,8 підбирань та 1,3 блок-шоти. Другу частину сезону “бігмен” відіграв у чемпіонаті Туреччини і був одним із найрезультативніших гравців другого за значимістю турецького дивізіону. У складі стамбульського “Pertevniyal” Д.Харріс мав статистику: 12,5 очок та 7,8 підбирань.

Всі передсезонні збори новачок “Черкаських Мавп” провів у ізраїльському “Маккабі Ашдод ”, однак офіційних матчів у головному турнірі Ізраїлю Д.Харріс не провів.

Повідомляється, що до Черкас новачок має прибути вже за кілька днів, а його дебют може відбутися уже у виїзній грі проти “Волиньбаскета”, яку “Черкаські Мавпи” проведуть у Луцьку.

Нагадаємо, що в ростері “Мавп” вже виступає американський форвард Стейсі Девіс та російський “бігмен” з нігерійським корінням Олексій Адедиран.

Як повідомляв УНН, перерві поєдинку Суперліги Парі-Матч “Будівельник” — “Кривбас” відбулося жеребкування чвертьфіналу FreezeOil Кубка України.

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