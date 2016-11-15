БК "Черкаські Мавпи" уклав угоду з американським центровим Д.Харрісом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. “Черкаські Мавпи” уклали угоду з легіонером американцем Дамонтре Харрісом. Про це інформує прес-служба клубу з Черкас, передає УНН.
У Європу Д.Харріс переїхав минулого сезону. Першою європейською командою центрового був польський “Туров”. У шести матчах Єврокубку він здобував 9,2 очок, 7,8 підбирань та 1,3 блок-шоти. Другу частину сезону “бігмен” відіграв у чемпіонаті Туреччини і був одним із найрезультативніших гравців другого за значимістю турецького дивізіону. У складі стамбульського “Pertevniyal” Д.Харріс мав статистику: 12,5 очок та 7,8 підбирань.
Всі передсезонні збори новачок “Черкаських Мавп” провів у ізраїльському “Маккабі Ашдод ”, однак офіційних матчів у головному турнірі Ізраїлю Д.Харріс не провів.
Повідомляється, що до Черкас новачок має прибути вже за кілька днів, а його дебют може відбутися уже у виїзній грі проти “Волиньбаскета”, яку “Черкаські Мавпи” проведуть у Луцьку.
Нагадаємо, що в ростері “Мавп” вже виступає американський форвард Стейсі Девіс та російський “бігмен” з нігерійським корінням Олексій Адедиран.
Як повідомляв УНН, перерві поєдинку Суперліги Парі-Матч “Будівельник” — “Кривбас” відбулося жеребкування чвертьфіналу FreezeOil Кубка України.