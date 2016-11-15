БК "Черкасские Мавпы" заключил соглашение с американским центровым Д.Харрисом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. "Черкасские Мавпы" заключили соглашение с легионером американцем Дамонтре Харрисом. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Черкасс, передает УНН.
В Европу Д.Харрис переехал в прошлом сезоне. Первой европейской командой центрового был польский "Туров". В шести матчах Еврокубка он набрал 9,2 очков, 7,8 подборов и 1,3 блок-шота. Вторую часть сезона "бигмен" сыграл в чемпионате Турции и был одним из самых результативных игроков второго по значимости турецкого дивизиона. В составе стамбульского "Pertevniyal" Д.Харрис имел статистику: 12,5 очков и 7,8 подборов.
Все предсезонные сборы новичок "Черкасских Мавп" провел в израильском "Маккаби Ашдод", однако официальных матчей в главном турнире Израиля Д.Харрис не провел.
Сообщается, что в Черкассы новичок должен прибыть уже через несколько дней, а его дебют может состояться уже в выездной игре против "Волыньбаскет", которую "Черкасские Мавпы" проведут в Луцке.
Напомним, что в ростере "Мавп" уже выступает американский форвард Стейси Дэвис и российский "бигмен" с нигерийским корнями Алексей Адедиран.
Как сообщал УНН, в перерыве поединка Суперлиги Пари-Матч "Будивельник" - "Кривбасс" состоялась жеребьевка четвертьфинала FreezeOil Кубка Украины.