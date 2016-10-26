Бізнес не може "розмножуватися" у неволі - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Бізнес не може “в неволі” та під тиском контролюючих структур виробляти національний продукт та розвиватися, тому в країні потрібно здійснювати такі зміни, що дозволять бізнесу відчути себе незалежним. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
“Нам потрібно дуже швидко приймати рішення щодо зміни адміністрування податків, впроваджувати їх в життя і далі моніторити ситуацію, що ще нам потрібно змінити для того, щоб бізнес відчув себе незалежним. Тоді він буде розвиватися, тоді він буде „розмножуватися“. В неволі ніхто не може творити багато прекрасних речей. За великим рахунком, сьогодні маємо зробити усю нашу країну тим місцем, де є економічне зростання, де кожна гривня, долар, євро інвестиції є успішними,” — наголосив В.Гройсман.
Також Прем’єр-міністр вважає за доцільне пришвидшити процес дерегуляції у країні. “Ми пришвидшимо цей процес. Ми подивимося, де ми маємо проблеми і які шляхи вирішення,” — зазначив він.
Нагадаємо, що у світовому рейтингу легкості ведення бізнесу “Doing Business 2017” Україна посіла 80 місце.