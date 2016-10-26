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15 марта, 19:03 • 115650 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167921 просмотра

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Бизнес не может "размножаться" в неволе - В.Гройсман

Бизнес не может "размножаться" в неволе - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 7835 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Бизнес не может "в неволе" и под давлением контролирующих структур производить национальный продукт и развиваться, поэтому в стране нужно осуществлять такие изменения, которые позволят бизнесу почувствовать себя независимым. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

"Нам нужно очень быстро принимать решения по изменению администрирования налогов, внедрять их в жизнь и дальше мониторить ситуацию, еще нам нужно изменить для того, чтобы бизнес почувствовал себя независимым. Тогда он будет развиваться, тогда он будет "размножаться". В неволе никто не может творить много прекрасных вещей. По большому счету, сегодня должны сделать всю нашу страну тем местом, где есть экономический рост, где каждая гривна, доллар, евро инвестиции являются успешными ", - отметил В.Гройсман.

Также Премьер-министр считает целесообразным ускорить процесс дерегуляции в стране. "Мы ускорим этот процесс. Мы посмотрим, где мы имеем проблемы и какие пути решения ", - отметил он.

Напомним, что в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса "Doing Business 2017" Украина заняла 80 место.

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