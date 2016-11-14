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БІПА здобула перемогу над "Дніпром"

БІПА здобула перемогу над "Дніпром"

Київ • УНН

 • 7753 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 14 листопада. УНН. В Одесі БК “Дніпро” з рахунком 64:59 (16:22, 16:12, 18:15, 14:10) поступився БІПі, інформує УНН-Центр із посиланянм на ФБУ.

Гості вже в дебюті поєдинку заволоділи ініціативою, зумівши в першому періоді зробити свою перевагу в рахунку двозначною. Однак ближче до завершення другої десятихвилинки одеситам вдався ривок, який дозволив БІПі зробити відставання мінімальним. Команда Вадима Пудзирея після невеликого провалу в дебюті поєдинку зуміла вирівняти гру і помітно додати в захисті: одесити не гірше атакували з гри і навіть виграли щит, зберігши інтригу на другу частину матчу.

Після великої перерви БІПА, яка діяла енергійніше за суперника, вже вийшла вперед, а “Дніпро” трохи просів в захисті. Одним з головних досягнень господарів в цьому матчі стало те, що одеситам вдалося зупинити бігменів “Дніпра” Загребу і Тимофеєнка — підопічні Пудзирея добре зіграли проти лідерів гостей, дозволивши розгулятися в атаці лише Мішулі.

Протягом всього четвертого періоду “Дніпро” намагався наздогнати БІПу, проте зусилля гостей успіхом не увінчалися. Одесити, зуміли вистояти в кінцівці — дальній кидок Мішули, який міг перевести гру в овертайм виявився неточним. БІПА, поступаючись по ходу матчу 11 очок, взяла реванш у “Дніпра” за розгромну поразку в першому колі чемпіонату.

Додамо, що кращим гравцем цього матчу став розігруючий БІПи Клим Артамонов, який став одним з головних героїв перемоги одеситів. Захисник за 34 хвилини на паркеті відзначився 19 очками, реалізувавши 5 дальніх кидків, віддавши при цьому 4 передачі і зробивши 6 підбирань.

Українські Національні Новини

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