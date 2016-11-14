БИПА одержала победу над "Днепром"
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Одессе БК "Днепр" со счетом 64:59 (16:22, 16:12, 18:15, 14:10) уступил БИПЕ, информирует УНН-Центр со ссылкой на ФБУ.
Гости уже в дебюте поединка завладели инициативой, сумев в первом периоде сделать свое преимущество в счете двузначном. Однако ближе к завершению второй десятиминутки одесситам удался рывок, который позволил БИПЕи сделать отставание минимальным. Команда Вадима Пудзирея после небольшого провала в дебюте поединка сумела выровнять игру и заметно прибавить в защите: одесситы не хуже атаковали с игры и даже выиграли щит, сохранив интригу на вторую часть матча.
После большого перерыва БИПА, которая действовала энергичнее соперника, вышла вперед, а "Днепр" немного просел в защите. Одним из главных достижений хозяев в этом матче стало то, что одесситам удалось остановить бигмены "Днепра" ЗагребУ и Тимофеенко - подопечные Пудзирея хорошо сыграли против лидеров гостей, позволив разгуляться в атаке только Мишула.
В течение всего четвертого периода "Днепр" пытался догнать АГНИ, однако усилия гостей успехом не увенчались. Одесситы, сумели выстоять в концовке - дальний бросок Мишулы, который мог перевести игру в овертайм оказался неточным. БИПА, уступая по ходу матча 11 очков, взяла реванш у "Днепра" за разгромное поражение в первом круге чемпионата.
Добавим, что лучшим игроком этого матча стал разыгрывающий БИПы Клим Артамонов, который стал одним из главных героев победы одесситов. Защитник за 34 минуты на паркете отметился 19 очками, реализовав 5 дальних бросков, отдав при этом 4 передачи и сделав 6 подборов.