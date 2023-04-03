Біля секретної резиденції путіна у Красній поляні виявили комплекс ППО - росЗМІ

Цитата

"володимир путін позиціонує себе успішним та зухвалим політиком, який веде переможну війну з Україною та НАТО. Насправді ж він боїться практично всього: п'є тільки зі своєї склянки, спеціальна людина збирає відходи його життєдіяльності в валізку, простих росіян для нього грають співробітники ФСО, а його резиденції та Кремль захищають від ракет комплекси ППО. Але, як з'ясувалося, під захистом перебувають не лише офіційні резиденції президента, а й місце його таємного відпочинку", - зазначено у повідомленні на Youtube-канал Навальний LIVE.

Додамо

Як пише Медуза, такі ж установки ППО у січні з'явилися поряд з офіційними резиденціями володимира путіна у Ново-Огарьові та на Валдаї.

Про секретну резиденцію путіна на Красній поляні ще в 2014 році розповідав журналіст і блогер Андрій Мальгін, який до цього показав фото передбачуваної резиденції дмитра медведєва, що за кілька кілометрів від неї.

Власником резиденції вважається "Газпром". Офіційно вона називається "будинок прийому офіційних гостей „Ачіпсе“. На території в 20 гектарів розташовані кілька будівель, у тому числі головний будинок з двома підземними та двома надземними поверхами загальною площею 3800 квадратних метрів, а також вертолітний майданчик та власний витяг.

У 2021 році "Собеседник" розповідав про інтер'єри секретної резиденції президента рф, зокрема, про кошики для сміття за 76 тисяч рублів та підлогове покриття по 400 тисяч рублів за квадратний метр.

Офіційно у президента рф три резиденції, крім Кремля, це — Ново-Огарьово в Московській області, "Бочарів струмок" у Сочі, "Довгі бороди" ("Валдай" чи "Вечеря") у Новгородській області. Журналісти-розслідувачі вважають, що путін також може користуватися резиденціями, власниками яких вважаються бізнесмени, що входять до його ближнього кола, та пов'язані з ними компанії.