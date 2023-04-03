Возле секретной резиденции путина в Красной поляне обнаружили комплекс ПВО - росСМИ

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"Владимир Путин позиционирует себя успешным и дерзким политиком, который ведет победоносную войну с Украиной и НАТО. На самом же деле он боится практически всего: пьет только из своего стакана, специальный человек собирает отходы его жизнедеятельности в чемоданчик, простых россиян для него играют сотрудники ФСО, а его резиденции и Кремль защищают от ракет комплексы ПВО. Но, как выяснилось, под защитой находятся не только официальные резиденции президента, но и место его тайного отдыха", - указано в сообщении на Youtube-канале Навальный LIVE.

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Как пишет Медуза, такие же установки ПВО в январе появились рядом с официальными резиденциями владимира путина в Ново-Огареве и на Валдае.

О секретной резиденции путина на Красной поляне еще в 2014 году рассказывал журналист и блогер Андрей Мальгин, который до этого показал фото предполагаемой резиденции дмитрия медведева, что в нескольких километрах от нее.

Владельцем резиденции считается "Газпром". Официально она называется "дом приема официальных гостей „Ачипсе“. На территории в 20 гектаров расположены несколько зданий, в том числе главное здание с двумя подземными и двумя надземными этажами общей площадью 3800 квадратных метров, а также вертолетная площадка и собственный подъемник.

В 2021 году "Собеседник" рассказывал об интерьерах секретной резиденции президента рф, в частности, о корзинах для мусора за 76 тысяч рублей и напольном покрытии по 400 тысяч рублей за квадратный метр.

Официально у президента рф три резиденции, кроме Кремля, это — Ново-Огарево в Московской области, "Бочаров ручей" в Сочи, "Длинные бороды" ("Валдай" или "Вечеря") в Новгородской области. Журналисты-расследователи считают, что путин также может пользоваться резиденциями, владельцами которых считаются бизнесмены, входящие в его ближний круг, и связанные с ними компании.