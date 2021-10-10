Біля Офісу Президента сьогодні знову покажуть мультфільми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Біля Офісу Президента 10 жовтня відбудеться показ українських анімаційних стрічок українського виробництва. Про це повідомили в пресслужбі ОП, передає УНН.
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Відомо, що показ мультфільмів відбувся і вчора. Екран був встановлений поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко, і всі охочі могли дивитися мультфільми.
З огляду на позитивні відгуки, сеанси мульфільмів продовжили. Сьогодні будуть продемонстровані мультфільми “Викрадена принцеса”, “Гуллівер повертається”, “Фокстер і Макс”, а також “Ескімоска”, “Пригоди Котигорошка”, “Козаки. Навколо світу”, “Бабай”, “Жив собі чорний кіт”, “Калейдоскоп” тощо.
Сеанси розпочнуться об 11:00 і триватимуть до 21:00.
Вхід вільний.