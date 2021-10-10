Біля Офісу Президента сьогодні знову покажуть мультфільми

Деталі

Відомо, що показ мультфільмів відбувся і вчора. Екран був встановлений поблизу ігрового майданчика, присвяченого творчості художниці Марії Примаченко, і всі охочі могли дивитися мультфільми.

З огляду на позитивні відгуки, сеанси мульфільмів продовжили. Сьогодні будуть продемонстровані мультфільми “Викрадена принцеса”, “Гуллівер повертається”, “Фокстер і Макс”, а також “Ескімоска”, “Пригоди Котигорошка”, “Козаки. Навколо світу”, “Бабай”, “Жив собі чорний кіт”, “Калейдоскоп” тощо.

Сеанси розпочнуться об 11:00 і триватимуть до 21:00.

Вхід вільний.