У Офиса Президента сегодня опять покажут мультфильмы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. У Офиса президентом 10 октября состоится показ украинских анимационных лент украинского производства. Об этом сообщили в пресс-службе ОП, передает УНН.
Детали
Известно, что показ мультфильмов состоялся и вчера. Экран был установлен вблизи игровой площадки, посвященной творчеству художницы Марии Примаченко, и все желающие могли смотреть мультфильмы.
Учитывая положительные отзывы, сеансы мультфильмов продлили. Сегодня будут продемонстрированы мультфильмы "Похищенная принцесса", "Гулливер возвращается", "Фокстер и Макс", а также "Эскимоска", "Приключения Котигорошко", "Казаки. Вокруг света","Бабай","Жил черный кот","Калейдоскоп" и другие.
Сеансы начнутся в 11:00 и продлятся до 21:00.
Вход свободный.