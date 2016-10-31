Біля Львова водій збив людину насмерть і сам потрапив до реанімації
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вчора, на автодорозі "Київ – Чоп" у місті Дубляни біля Львова, водій легкового автомобіля "Honda CRV" наїхав на невстановленого пішохода, який від отриманих травм загинув на місці події. Про це проінформували в департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, повідомляє УНН.
Після того, коли водій автомобіля "Honda CRV" вийшов з автомобіля, на нього вчинив наїзд автомобіль "Оpel Vectra", під керуванням мешканця села Старий Яричів. Водій "Honda CRV" отримав тілесні ушкодження, перебуває в реанімаційному відділенні ЛШМД м. Львова.
Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.
Причини події з'ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.