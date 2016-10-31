Возле Львова водитель сбил человека насмерть и сам попал в реанимацию

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15 марта, 19:03 • 115640 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167896 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138763 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131158 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113305 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105784 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101674 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вчера на автодороге "Киев - Чоп" в городе Дубляны возле Львова, водитель легкового автомобиля "Honda CRV" совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия. Об этом проинформировали в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.

После того, как водитель автомобиля "Honda CRV" вышел из автомобиля, на него совершил наезд автомобиль "Оpel Vectra", под управлением жителя села Старый Ярычев. Водитель "Honda CRV" получил телесные повреждения, находится в реанимационном отделении БСМП г. Львова.

Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.

Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.

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