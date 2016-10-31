Возле Львова водитель сбил человека насмерть и сам попал в реанимацию
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 31 октября. УНН. Вчера на автодороге "Киев - Чоп" в городе Дубляны возле Львова, водитель легкового автомобиля "Honda CRV" совершил наезд на неустановленного пешехода, который от полученных травм погиб на месте происшествия. Об этом проинформировали в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, сообщает УНН.
После того, как водитель автомобиля "Honda CRV" вышел из автомобиля, на него совершил наезд автомобиль "Оpel Vectra", под управлением жителя села Старый Ярычев. Водитель "Honda CRV" получил телесные повреждения, находится в реанимационном отделении БСМП г. Львова.
Неудовлетворительные дорожные условия, которые могли стать непосредственной или сопутствующей причиной совершения дорожно-транспортного происшествия, не обнаружены.
Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.