Біля кордону на Львівщині перекрили дорогу: пункт пропуску працює в штатному режимі

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Київ • УНН

 • 17286 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, вимагаючи виплати боргів із зарплати. На роботу пункту пропуску акція не вплинула. Про УНН повідомили у відділі комунікації Державної прикордонної служби України.

“Кілометрів за 30 до пункту пропуску „Рава-Руська“ шахтарі перекрили дорогу, вимагаючи зарплати. На роботу пункту пропуску ця подія не вплинула — він працює у штатному режимі”, — сказали у ДПСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Міненерговугілля пообіцяли виплатити шахтарям борги із зарплат до кінця року

Як повідомляв УНН, для користувачів iPhone з'явився мобільний додаток для відстеження черг на українському кордоні у межах Львівської області.

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