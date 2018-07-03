Біля кордону на Львівщині перекрили дорогу: пункт пропуску працює в штатному режимі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Львівській області шахтарі перекрили одну із доріг, яка веде у напрямку до українсько-польського кордону, вимагаючи виплати боргів із зарплати. На роботу пункту пропуску акція не вплинула. Про УНН повідомили у відділі комунікації Державної прикордонної служби України.
“Кілометрів за 30 до пункту пропуску „Рава-Руська“ шахтарі перекрили дорогу, вимагаючи зарплати. На роботу пункту пропуску ця подія не вплинула — він працює у штатному режимі”, — сказали у ДПСУ.
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Як повідомляв УНН, для користувачів iPhone з'явився мобільний додаток для відстеження черг на українському кордоні у межах Львівської області.