Біля кордону на Львівщині перекрили дорогу: пункт пропуску працює в штатному режимі

“Кілометрів за 30 до пункту пропуску „Рава-Руська“ шахтарі перекрили дорогу, вимагаючи зарплати. На роботу пункту пропуску ця подія не вплинула — він працює у штатному режимі”, — сказали у ДПСУ.

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Як повідомляв УНН, для користувачів iPhone з'явився мобільний додаток для відстеження черг на українському кордоні у межах Львівської області.