Возле границы во Львовской области перекрыли дорогу: пункт пропуска работает в штатном режиме

"Километров за 30 до пункта пропуска "Рава-Русская" шахтеры перекрыли дорогу, требуя зарплаты. На работу пункта пропуска это событие не повлияло - он работает в штатном режиме", - сказали в ГПСУ.

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Как сообщал УНН, для пользователей iPhone появилось мобильное приложение для отслеживания очередей на украинской границе в пределах Львовской области.