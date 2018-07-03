Возле границы во Львовской области перекрыли дорогу: пункт пропуска работает в штатном режиме
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Во Львовской области шахтеры перекрыли одну из дорог, ведущей по направлению к украинско-польской границе, требуя выплаты долгов по зарплате. На работу пункта пропуска акция не повлияла. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации Государственной пограничной службы Украины.
"Километров за 30 до пункта пропуска "Рава-Русская" шахтеры перекрыли дорогу, требуя зарплаты. На работу пункта пропуска это событие не повлияло - он работает в штатном режиме", - сказали в ГПСУ.
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Как сообщал УНН, для пользователей iPhone появилось мобильное приложение для отслеживания очередей на украинской границе в пределах Львовской области.