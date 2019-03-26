Біля двох станцій метро у Києві обмежать рух автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві 27 березня біля станції метро "Дарниця" перекриють і біля станції "Чернігівська" частково перекриють автомобільний рух. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
"27 березня з 01:00 год. до 01:20 хв. буде перекритий рух автомобільного транспорту по шляхопроводу на перетині вул. Будівельників з Броварським проспектом і Святошинсько-Броварською лінією метро біля ст. "Дарниця", - йдеться в повідомленні.
Перекриття руху пов'язане з необхідністю проведення додаткового обстеження прогонової будови шляхопроводу після ДТП.
Також 27 березня з 00:00 год. до 03:00 год. буде частково обмежено рух автомобілів по Броварському проспекту в напрямку ст. метро "Чернігівська".
Як повідомляв УНН, у Києві на Шулявському шляхопроводі розпочався демонтаж мосту.