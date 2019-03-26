Возле двух станций метро в Киеве ограничат движение автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве 27 марта возле станции метро "Дарница" перекроют и возле станции "Черниговская" частично перекроют автомобильное движение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
"27 марта с 01:00 ч. до 1:20 мин. будет перекрыто движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошинско-Броварской линии метро возле ст. "Дарница", - говорится в сообщении.
Перекрытие движения связано с необходимостью проведения дополнительного обследования пролетного строения путепровода после ДТП.
Также 27 марта с 00:00 ч. до 03:00 ч. будет частично ограничено движение автомобилей по Броварскому проспекту в направлении ст. метро "Черниговская".
Как сообщал УНН, в Киеве на Шулявском путепроводе начался демонтаж моста.