Біля Чорного моря кружляють розвідувальні літаки НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Американський літак радіоелектронної розвідки виявлено над територіальними водами Румунії, передає УНН із посиланням на Flightradar.
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Згідно даних, опублікованих ресурсом Flightradar, в районі територіальних вод Румунії виявлено американський літак радіоелектронної розвідки Lockheed EP-3E Aries II.
Крім того, британські повітряні сили Великої Британії здійснюють патрулювання над румунським узбережжям Чорного моря за допомогою літака Boeing RC-135W Rivet Joint.