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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11642 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Возле Черного моря кружат разведывательные самолеты НАТО

Киев • УНН

 • 318928 просмотра

КИЕВ. 9 июня. УНН. Американский самолет радиоэлектронной разведки обнаружен над территориальными водами Румынии, передает УНН со ссылкой на Flightradar.

Возле Черного моря кружат разведывательные самолеты НАТО

Детали

Согласно данным, опубликованным ресурсом Flightradar, в районе территориальных вод Румынии обнаружен американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II.

Кроме того, британские воздушные силы Великобритании осуществляют патрулирование над румынским побережьем Черного моря с помощью самолета Boeing RC-135W Rivet Joint.

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