Возле Черного моря кружат разведывательные самолеты НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Американский самолет радиоэлектронной разведки обнаружен над территориальными водами Румынии, передает УНН со ссылкой на Flightradar.
Детали
Согласно данным, опубликованным ресурсом Flightradar, в районе территориальных вод Румынии обнаружен американский самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Aries II.
Кроме того, британские воздушные силы Великобритании осуществляют патрулирование над румынским побережьем Черного моря с помощью самолета Boeing RC-135W Rivet Joint.