Більшість військових ЗСУ народилися після здобуття незалежності - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Більшість військовослужбовців Збройних сил України народилися після 1991 року. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Більшість з них народилися вже після здобуття незалежності, і на них не позначилося наше радянське минуле", - повідомив Президент.
Він також додав, що Україна змогла за два роки відновити армію.
Президент наголосив, що нова українська армія – це не нове озброєння та техніка, а нові українські солдати, які є мотивованими і патріотами.