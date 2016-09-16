Большинство военных ВСУ родились после обретения независимости - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины родились после 1991 года. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Большинство из них родились уже после обретения независимости, и на них не сказалось наше советское прошлое", - сообщил Президент.
Он также добавил, что Украина смогла за два года восстановить армию.
Президент подчеркнул, что новая украинская армия - это не новое вооружение и техника, а новые украинские солдаты, которые являются мотивированными и патриотами.