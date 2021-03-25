Опитування: більшість українців не знають, як записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, або "щось чули про це"

Цитата

“44% взагалі не знають, яким чином можна записатися в чергу на вакцинацію від коронавірусу, 32% – щось чули про це, 24% – добре обізнані. Найменше обізнані мешканці Сходу і Півдня. Серед охочих зробити щеплення вакциною COVIESHIELD третина не знають, як це зробити”, - йдеться в результатах дослідження.

Деталі

За даними соціологів, загалом 34% опитаних сказали, що їм цілком достатньо інформації про хід вакцинації від коронавірусу в Україні, 27% – скоріше достатньо. Водночас, для майже 40% інформації про вакцинацію скоріше недостатньо. Більш обізнаними про хід вакцинації вважають себе старші опитані, а також ті, що краще його оцінюють. Але й серед них кожному шостому не вистачає інформації про хід вакцинації.

Зазначається, що середня оцінка процесу вакцинації в Україні – 2,3 по п’ятибальній системі. Чверть оцінили процес вакцинації в країні як жахливий, третина як поганий і ще третина як середній. Менше 10% оцінюють процес вакцинації добре або відмінно.

Серед опитаних 46% вважають, що найбільшу відповідальність за своєчасну вакцинацію населення несе Міністр охорони здоров’я. 16% – Президент, 15% – Головний санітарний лікар, 11% – Верховна Рада, 4% – Прем’єр-міністр.

Довідково

Аудиторія опитування: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. Терміни проведення: 18-19 березня 2021 р.

Що було раніше

За результатами опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного у період 6-8 лютого, рівень задоволеності населення роботою органів влади у сфері боротьби з епідемією останнім часом підвищився, однак більшість українців все ще не влаштовують дії Президента Володимира Зеленського.