Більшість харчових отруєнь у Запорізькій області на минулому тижні спровокувала "молочка"
Київ • УНН
Майже третину харчових отруєнь у Запорізькій області на минулому тижні спровокувала молочна продукція
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Протягом минулого тижня з 10 по 21 жовтня поточного року в Запорізькій області з підозрою на захворювання гострими кишковими інфекціями (ГКІ) звернулись 128 осіб. Такі дані наводить ДУ “Запорізький обласний центр МОЗ України”, передає УНН.
Показник захворюваності становив 7,1 на 100 тисяч населення.
Відповідно до даних епідеміологічних обстежень вогнищ ГКІ частка харчового шляху передачі становить 97,4%.
Серед причин захворювань ГКІ найбільша питома вага припадає на молочну продукцію – 31,8 %; м’ясну продукцію – 26,4%; рибну продукцію – 7,3%.
За місцем придбання: питома вага харчових продуктів, придбаних на стихійних ринках становить 20%, узаконених ринках – 17,3%.
У 61,8% випадків захворювання на ГКІ пов'язані з вживанням продуктів, страв, які готувались та зберігались в домашніх умовах.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, український споживчий ринок два роки працює безконтрольно.
Також нагадаємо, за словами експерта О.Дорошенка, ріст цін на продукти харчування в Україні не передбачає покращення їх якості.