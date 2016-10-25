Большинство пищевых отравлений в Запорожской области на прошлой неделе спровоцировала "молочка"

Почти треть пищевых отравлений в Запорожской области на прошлой неделе спровоцировала молочная продукция

КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение прошлой недели с 10 по 21 октября текущего года в Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 128 человек. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр Минздрава Украины", передает УНН.