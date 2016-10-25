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Большинство пищевых отравлений в Запорожской области на прошлой неделе спровоцировала "молочка"

Киев • УНН

 • 7727 просмотра

Почти треть пищевых отравлений в Запорожской области на прошлой неделе спровоцировала молочная продукция

КИЕВ. 25 октября. УНН. В течение прошлой недели с 10 по 21 октября текущего года в Запорожской области с подозрением на заболевание острыми кишечными инфекциями (ОКИ) обратились 128 человек. Такие данные приводит ГУ "Запорожский областной центр Минздрава Украины", передает УНН.

Показатель заболеваемости составил 7,1 на 100 тыс. населения.

Согласно данным эпидемиологических обследований очагов ОКИ доля пищевого пути передачи составляет 97,4%.

Среди причин заболеваний ОКИ наибольший удельный вес приходится на молочную продукцию - 31,8%; мясную продукцию - 26,4%; рыбную продукцию - 7,3%.

По месту приобретения: удельный вес пищевых продуктов, приобретенных на стихийных рынках составляет 20%, узаконенных рынках - 17,3%.

В 61,8% случаев заболевания ОКИ связаны с употреблением продуктов, блюд, которые готовились и хранились в домашних условиях.

Напомним, как сообщал УНН, украинский потребительский рынок два года работает бесконтрольно.

Также напомним, по словам эксперта О.Дорошенко, рост цен на продукты питания в Украине не предусматривает улучшения их качества.

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