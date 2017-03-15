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Більше тисячі турків попросили притулок в Німеччині

Більше тисячі турків попросили притулок в Німеччині

Київ • УНН

 • 11007 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку 2017 року прохання про надання притулку в Німеччині подали понад 1,1 тисяч турків, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) зареєструвало 1151 заяву від жителів Туреччини тільки за січень і лютий цього року.

У кінці січня, зокрема, в Німеччині попросили політичний притулок близько 40 військовослужбовців НАТО з Туреччини, більшість з них мають високі військові звання. Пізніше стало відомо, що з серпня 2016 по січень 2017 року з проханням про надання притулку в Німеччині звернулися також понад 130 власників турецьких дипломатичних паспортів.

Кількість прохань про притулок від турків значно збільшилася після спроби путчу в країні в серпня 2016 року.

Українські Національні Новини

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