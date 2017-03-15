Більше тисячі турків попросили притулок в Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З початку 2017 року прохання про надання притулку в Німеччині подали понад 1,1 тисяч турків, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Як повідомляється, федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF) зареєструвало 1151 заяву від жителів Туреччини тільки за січень і лютий цього року.
У кінці січня, зокрема, в Німеччині попросили політичний притулок близько 40 військовослужбовців НАТО з Туреччини, більшість з них мають високі військові звання. Пізніше стало відомо, що з серпня 2016 по січень 2017 року з проханням про надання притулку в Німеччині звернулися також понад 130 власників турецьких дипломатичних паспортів.
Кількість прохань про притулок від турків значно збільшилася після спроби путчу в країні в серпня 2016 року.