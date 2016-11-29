Більше десятка активістів із смолоскипами у Києві рушили до будівлі МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Києві розпочалась смолоскипна хода. Більше десяти активістів з вимогами оприлюднити результати службового розслідування щодо злочинів проти Майдану, рушили до будівлі МВС, передає кореспондент УНН.
Збір активістів розпочався на Майдані Незалежності близько 19.00.
Спершу активісти розгорнули кілька транспорантів на головній площі міста, а потім провели скайпконференцію із Лондоном, де представники діаспори теж вийшли на акцію протесту.
Після 21.00 більше 10 активістів все ж рушили до будівлі МВС із вимогами оприлюднити результати службового розслідування щодо злочинів проти Майдану та звільнити і припинити поновлювати на службі осіб, причетних до злочинів проти Майдану.
Крім того, учасники акції планують звернулися особисто до міністра МВС Арсена Авакова з вимогою офіційно дати пояснення щодо заяви про причетність до розгону Майдану Сергія Льовочкіна.