Более десяти активистов с факелами в Киеве двинулись к зданию МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве началось факельное шествие. Более десяти активистов с требованиями обнародовать результаты служебного расследования относительно преступлений против Майдана, двинулись к зданию МВД, передает корреспондент УНН.
Сбор активистов начался на Майдане Независимости около 19:00.
Сначала активисты развернули несколько транспарантов на главной площади города, а затем провели скайпконференцию с Лондоном, где представители диаспоры тоже вышли на акцию протеста.
После 21:00 более 10 активистов все же двинулись к зданию МВД с требованиями обнародовать результаты служебного расследования относительно преступлений против Майдана и уволить и прекратить восстанавливать на службе лиц, причастных к преступлениям против Майдана.
Кроме того, участники акции планируют обратились лично к министру МВД Арсену Авакову с требованием официально дать объяснения относительно заявления о причастности к разгону Майдана Сергея Левочкина.