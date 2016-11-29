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Более десяти активистов с факелами в Киеве двинулись к зданию МВД

Киев • УНН

 • 21582 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Киеве началось факельное шествие. Более десяти активистов с требованиями обнародовать результаты служебного расследования относительно преступлений против Майдана, двинулись к зданию МВД, передает корреспондент УНН.

Более десяти активистов с факелами в Киеве двинулись к зданию МВД

Сбор активистов начался на Майдане Независимости около 19:00.

Сначала активисты развернули несколько транспарантов на главной площади города, а затем провели скайпконференцию с Лондоном, где представители диаспоры тоже вышли на акцию протеста.

После 21:00 более 10 активистов все же двинулись к зданию МВД с требованиями обнародовать результаты служебного расследования относительно преступлений против Майдана и уволить и прекратить восстанавливать на службе лиц, причастных к преступлениям против Майдана.

Кроме того, участники акции планируют обратились лично к министру МВД Арсену Авакову с требованием официально дать объяснения относительно заявления о причастности к разгону Майдана Сергея Левочкина.

Украинские Национальные Новости

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