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Більше 500 автівок зібралось у чергах на КПВВ на лінії розмежування

Київ • УНН

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КИЇВ. 11. лютого. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 30/30; “Гнутове” — 150/20. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

Більше 500 автівок зібралось у чергах на КПВВ на лінії розмежування

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО продовжують працювати в штатному режимі. Минулої доби загальний пасажиро-потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем.

Всього лінію розмежування через КПВВ вчора перетнули 18,5 тисяч осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4610 осіб та 735 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4250 осіб та 1060 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4245 осіб та 1070 транспортних засобів; “Гнутове” — 2390 осіб та 625 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3000 осіб.

Нагадаємо, 6 лютого контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнули 15,8 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів.

Українські Національні Новини

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