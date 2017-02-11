Більше 500 автівок зібралось у чергах на КПВВ на лінії розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 11. лютого. УНН. Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 70/120; “Мар’їнка” — 150/150; “Новотроїцьке” — 30/30; “Гнутове” — 150/20. Про це УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі ДПСУ, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО продовжують працювати в штатному режимі. Минулої доби загальний пасажиро-потік характеризувався певним збільшенням у порівнянні з попереднім днем.
Всього лінію розмежування через КПВВ вчора перетнули 18,5 тисяч осіб та 3,5 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4610 осіб та 735 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4250 осіб та 1060 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4245 осіб та 1070 транспортних засобів; “Гнутове” — 2390 осіб та 625 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3000 осіб.
Нагадаємо, 6 лютого контрольні пункти в’їзду-виїзду в районі проведення АТО перетнули 15,8 тисяч осіб та 3 тисячі транспортних засобів.