Более 500 автомобилей собрались в очередях на КПВВ на линии разграничения

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО продолжают работать в штатном режиме. За прошедшие сутки общий пассажиро-поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18 500 человек и 3,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4610 человек и 735 транспортных средств; "Марьинка" - 4250 человек и 1060 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4245 человек и 1070 транспортных средств; "Гнутово" - 2390 человек и 625 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3000 человек.

Напомним, 6 февраля контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 15 800 человек и 3000 транспортных средств.