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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 500 автомобилей собрались в очередях на КПВВ на линии разграничения

Киев • УНН

 • 7823 просмотра

КИЕВ. 11. февраля. УНН. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/120; "Марьинка" - 150/150; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 150/20. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпогранслужбы.

Более 500 автомобилей собрались в очередях на КПВВ на линии разграничения

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, все контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО продолжают работать в штатном режиме. За прошедшие сутки общий пассажиро-поток характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем.

Всего линию разграничения через КПВВ вчера пересекли 18 500 человек и 3,5 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4610 человек и 735 транспортных средств; "Марьинка" - 4250 человек и 1060 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4245 человек и 1070 транспортных средств; "Гнутово" - 2390 человек и 625 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3000 человек.

Напомним, 6 февраля контрольные пункты въезда-выезда в районе проведения АТО пересекли 15 800 человек и 3000 транспортных средств.

Украинские Национальные Новости

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