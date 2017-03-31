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Більше 43% українців довіряють Нацполіції - А.Аваков

Більше 43% українців довіряють Нацполіції - А.Аваков

Київ • УНН

 • 9499 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Довіра українців Національної поліції України становить 43,5%. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

"Два найважливіших показника: довіра до Національної поліції в березні 2017 року становить 43,5%, до Патрульній поліції - 53%, і цей показник виріс в порівнянні з результатами першого опитування півроку тому", - написав А.Аваков.

Він зазначив, що за півроку довіра до Нацполіціі зросла з 38,9% до 43,5% - на 4,6%, а недовіра знизилося з 22,8 до 21,5% - на 1,3%.

"Окремо по Патрульній поліції: довіра збільшилася від 47,5% до 53% - на 5,5%, недовіра знизилася від 19 до 16% - на 3%", - уточнив міністр.

А.Аваков повідомив, що соціологічне дослідження проводила соціологічна компанія Taylor Nelson Sofres (TNS) в 12 містах України, які включені до пілотного проекту з організації взаємодії між поліцією і громадськістю "Community policing".

Опитування проводилося в Краматорську, Слов'янську, Маріуполі, Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кропивницькому, Вінниці, Чернігові, Івано-Франківську, Ужгороді та Мукачеві.

"Репрезентативність вибірки: репрезентативності в зазначених містах, квотність за критерієм статі і віку", - додав міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: близько 42% населення довіряють новій поліції

Він уточнив, що кількість опитаних респондентів 5-22 вересня 2016 року - 1000 осіб, а 30 січня - 6 березня 2017 року - 1500 осіб.

"Наша мета - рівень довіри між 80% і 92% - як в Скандинавських країнах! Це наші амбіції, до цієї мети ми і йдемо - крок за кроком!" - резюмував А.Аваков.

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