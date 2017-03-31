Более 43% украинцев доверяют Нацполиции - А.Аваков

"Два важнейших показателя: доверие к Национальной полиции в марте 2017 года составляет 43,5%, к Патрульной полиции – 53%; и этот показатель вырос по сравнению с результатами первого опроса полгода назад",- написал А.Аваков.

Он отметил, что за полгода доверие к Нацполиции выросло с 38,9% до 43,5% - на 4,6%, а недоверие снизилось с 22,8 до 21,5% – на 1,3%.

"Отдельно по Патрульной полиции: доверие увеличилось от 47,5% до 53% – на 5,5%, недоверие снизилось от 19 до 16% - на 3%", - уточнил министр.

А.Аваков сообщил, что социологическое исследование проводила социологическая компания Taylor Nelson Sofres (TNS) в 12 городах Украины, которые включены в пилотный проект по организации взаимодействия между полицией и общественностью "Community policing".

Опрос проводился в Краматорске, Славянске, Мариуполе, Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, Кропивницком, Виннице, Чернигове, Ивано-Франковске, Ужгороде и Мукачево.

"Репрезентативность выборки: Репрезентативна в указанных городах, квотная по критерию пола и возраста", - добавил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: около 42% населения доверяют новой полиции

Он уточнил, что количество опрошенных респондентов 5-22 сентября 2016 года – 1000 человек, а 30 января – 6 марта 2017 года – 1500 человек.

"Наша цель – уровень доверия между 80-ю и 92-мя процентами – как в Скандинавских странах! Это наши амбиции, к этой цели мы и идем – шаг за шагом!", - резюмировал А.Аваков.