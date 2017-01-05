Більше 10 осіб загинуло у результаті вибуху в сирійському місті Джабль
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість загиблих під час теракту в сирійському місті Джабль зросла до 11 осіб, поранення отримали не менше 30, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".
Вибух прогримів поряд з місцевим стадіоном, теракт влаштував смертник за кермом начиненого вибухівкою автомобіля.
Директор лікарні зазначив, що більшість поранених - мирні жителі.
Джабль знаходиться в західній провінції Латакія, контрольованої урядовими військами Сирії.
Відповідальність за теракт поки не взяло на себе жодне з угруповань.