Более 10 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Джабль
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Количество погибших во время теракта в сирийском городе Джабль возросло до 11 человек, ранения получили не менее 30, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.
Директор больницы отметил, что большинство раненых - мирные жители.
Джабль находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.