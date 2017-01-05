Более 10 человек погибли в результате взрыва в сирийском городе Джабль

Взрыв прогремел рядом с местным стадионом, теракт устроил смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля.

Директор больницы отметил, что большинство раненых - мирные жители.

Джабль находится в западной провинции Латакия, контролируемой правительственными войсками Сирии.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна из группировок.