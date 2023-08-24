білоруський диктатор лукашенко "привітав" українців з Днем Незалежності, назвавши "братнім народом"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко "привітав" Україну з Днем Незалежності, назвавши українців "братнім народом" і побажав "миру". Привітання опубліковане на офіційному сайті президента, повідомляє УНН.
Деталі
У "привітанні" до Дня Незалежності України, оприлюдненому на сайті президент рб, українців назвали «братнім народом», зазначивши, що «багато поколінь білорусів і українців століттями жили в злагоді та повазі».
«По сьогоднішній день нас об'єднують такі риси характеру, як працьовитість, старанність, шанобливе ставлення до старших і своїх традицій, самобутньої культури», - йдеться у привітанні.
У повідомленні також зазначають, що отримавши незалежність понад 30 років назад, наші країни «обрали самостійні шляхи свого розвитку, будівництва майбутнього», заради якого «ми повинні створити безпечні можливості для гідного співіснування всього регіону».
«Ми повинні використовувати цінність нашого сусідства заради припинення конфронтації. білоруська сторона готова зробити для цього все необхідне і навіть більше. Вірю в те, що нам це під силу», - зазначив білоруський диктатор у привітанні.
лукашенко побажав усім жителям України, щоб «на їхній землі запанував безцінний і такий потрібний усім людям доброї волі мир».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сьогодні День Незалежності України – 32 події, які змінили наше життя