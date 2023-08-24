белорусский диктатор лукашенко "поздравил" украинцев с Днем Независимости, назвав "братским народом"

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В "поздравлении" ко Дню Независимости Украины, обнародованном на сайте президент рб, украинцев назвали «братским народом», отметив, что «многие поколения белорусов и украинцев веками жили в согласии и уважении».

«По сегодняшний день нас объединяют такие черты характера, как трудолюбие, усердие, уважительное отношение к старшим и своим традициям, самобытной культуре», - говорится в поздравлении.

В сообщении также отмечают, что получив независимость более 30 лет назад, наши страны «выбрали самостоятельные пути своего развития, строительства будущего», ради которого «мы должны создать безопасные возможности для достойного сосуществования всего региона».

«Мы должны использовать ценность нашего района для прекращения конфронтации. белорусская сторона готова сделать для этого все необходимое и даже больше. Верю в то, что нам это по силам», - отметил белорусский диктатор в поздравлении.

лукашенко пожелал всем жителям Украины, чтобы «на их земле воцарился бесценный и столь нужный всем людям доброй воли мир».

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