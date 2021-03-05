Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова отримає нагороду за відвагу Держдепартаменту США

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Нагороду присуджують 15 років поспіль тим, хто виявив надзвичайну хоробрість у просуванні миру, правосуддя, в захисті прав людини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен проведе віртуальну церемонію вручення премії 8 березня. З особливою промовою на ній виступить дружина президента США Джо Байдена — Джилл Байден.

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“Напередодні президентських виборів, які відбулися 9 серпня 2020 року, білоруські жінки стали домінуючою політичною силою, як і рушійною силою суспільних змін у Білорусі, зокрема, значною мірою завдяки Марії Колесниковій. Після того, як влада ув’язнила або вислала з країни трьох найпопулярніших опозиційних кандидатів-чоловіків, Марія та її однодумці кинули історичний і неослабний виклик 26-річному правлінню Олександра Лукашенка. Марія продовжує залишатися обличчям опозиції всередині Білорусі, хоробро переживаючи тюремне ув’язнення після спірних виборів”, — заявили у Держдепартаменті.

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У Білорусі вже понад пів року тривають масові акції проти підсумків президентських виборів 9 серпня. Їхні учасники вважають оголошені ЦВК офіційні результати голосування, за якими переміг Лукашенко, сфальсифікованими. Низка лідерів опозиції або залишили країну під тиском, або, включаючи Марію Колесникову, були заарештовані.

Марії Колесникової присудили німецьку премію в області прав людини Фонду імені Герхарта Баума в розмірі 10 тис. євро.