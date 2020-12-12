Марії Колесниковій присудили німецьку премію в галузі прав людини

"Одному з лідерів білоруської опозиції Марії Колесниковій присуджена премія в галузі прав людини фонду імені Герхарта Баума. Своїм рішенням оргкомітет демонструє "схиляння перед відвагою і безкомпромісністю" опозиціонерки, повідомили у фонді в суботу, 12 грудня. Розмір премії становить 10 тис. євро", - повідомили в ЗМІ.

Повідомляється, що церемонія нагородження відбудеться на фестивалі нової музики Eclat в Штутгарті 7 лютого 2021 року.

"Колесникова "за неймовірно короткий час перетворилася в провідну фігуру білоруського демократичного руху", заявила одна з керівників фестивалю Христина Фішер. Нагороду за білоруську опозиціонерку, яка з початку вересня перебуває під вартою, отримає її сестра Тетяна Хомич", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Європарламент нагородив білоруську опозицію премією Сахарова.