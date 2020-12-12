Марии Колесниковой присудили немецкую премию в области прав человека
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присудили немецкую премию в области прав человека Фонда имени Герхарта Баума в размере 10 тыс. евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
“Одному из лидеров белорусской оппозиции Марии Колесниковой присуждена премия в области прав человека фонда имени Герхарта Баума. Своим решением оргкомитет демонстрирует "преклонение перед отвагой и бескомпромиссностью" оппозиционерки, сообщили в фонде в субботу, 12 декабря. Размер премии составляет 10 тыс. евро”, - сообщили в СМИ.
Сообщается, что церемония награждения состоится на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте 7 февраля 2021 года.
“Колесникова "за невероятно короткое время превратилась в ведущую фигуру белорусского демократического движения", заявила одна из руководителей фестиваля Кристине Фишер. Награду за белорусскую оппозиционерку, которая с начала сентября находится под стражей, получит ее сестра Татьяна Хомич”, - сказано в сообщении.
Напомним, Европарламент наградил белорусскую оппозицию премией Сахарова.