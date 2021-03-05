Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова получит награду за отвагу Госдепартамента США
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова стала лауреатом премии “Самые отважные женщины мира” Государственного департамента США за 2021. Об этом пишет УНН со ссылкой на Радио Свобода.
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Награду присуждают 15 лет подряд тем, кто проявил необычайную храбрость в продвижении мира, правосудия, защите прав человека.
Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет виртуальную церемонию вручения премии 8 марта. С особой речью на ней выступит супруга президента США Джо Байдена — Джилл Байден.
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“Накануне президентских выборов, которые состоялись 9 августа 2020, белорусские женщины стали доминирующей политической силой, как и движущей силой общественных изменений в Беларуси, в частности, во многом благодаря Марии Колесниковой. После того, как власть заключила или выслала из страны трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее единомышленники бросили исторический и неослабевающий вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает оставаться лицом оппозиции внутри Беларуси, лихо переживая тюремное заключение после спорных выборов ”, - заявили в Госдепартаменте.
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В Беларуси уже более полугода продолжаются массовые акции против итогов президентских выборов 9 августа. Их участники считают объявленные ЦИК официальные результаты голосования, по которым победил Лукашенко, сфальсифицированными. Ряд лидеров оппозиции или покинули страну под давлением, или, включая Марию Колесникову , были арестованы.
Марии Колесниковой присудили немецкую премию в области прав человека Фонда имени Герхарта Баума в размере 10 тыс. евро.