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Білорусь просить перевірити причетність затриманих "вагнерівців" до злочинів в Україні

Білорусь просить перевірити причетність затриманих "вагнерівців" до злочинів в Україні

Київ • УНН

 • 15453 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Білоруська сторона звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих під Мінськом найманців ПВК "Вагнера" до скоєння злочинів на території України. Про це інформує посольство України в РБ, передає УНН.

"30 липня 2020 року на запрошення білоруської сторони відбулась зустріч тимчасово виконуючого обов’язки керівника посольства України в Республіці Білорусь Петра Врублевського з міністром закордонних справ Білорусі Володимиром Макеєм. Білоруська сторона поінформувала про ситуацію довкола затримання на території РБ російських бойовиків та звернулась до української сторони щодо перевірки причетності затриманих до скоєння злочинів в Україні", - повідомили у посольстві.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили підготовку до проведення запланованого на жовтень 2020 року в місті Гродно Третього форуму регіонів України та Білорусі, а також співробітництво в інших сферах, зокрема, паливно-енергетичній.

Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманців ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей до країни перекинули близько 200 осіб.

Варто зазначити, імена багатьох із затриманих є у списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини, і мають українське походження.

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України виступає за екстрадицію до України бойовиків ПВК "Вагнер", затриманих у Мінську.

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